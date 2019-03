Audrey Lamy et Cécile de France : Couple, famille... Elles répondent aux rumeurs

A l'occasion de la sortie de la nouvelle comédie Rebelles, le 13 mars 2019 au cinéma, Purepeople est allé à la rencontre de Cécile de France et Audrey Lamy, toutes deux à l'affiche du film. L'occasion pour les deux actrices de se prêter au jeu de l'interview VNR (vénère). Le principe est simple : on leur propose un mot ou un sujet et elles nous disent à quel point cela les agace.

Tout en répondant avec humour sur des thèmes aussi variés que Miss France, le mouvement Me Too ou les Gilets Jaunes, les deux comédiennes ont également tordu le cou aux fausses rumeurs les concernant. Audrey Lamy est revenue sur le festival du film de l'Alpe d'Huez de 2017, lors duquel elle était jurée tandis que sa soeurAlexandra Lamy a été récompensée pour sa performance dans le film L'Embarras du choix : "On a dit que je n'avais pas voté pour ma soeur parce que j'étais dans le jury et elle était en compétition... J'en ai rien à foutre du favoritisme, si j'ai envie de voter pour ma soeur, je vote pour ma soeur (rires)."