Audrey Lamy et sa nièce Chloé, "jeunes demoiselles qui cherchent un mec mortel"

Diffusée ensuite sur le compte de la star de Scènes de ménage, la vidéo reçoit des commentaires particulièrement enthousiastes. Les deux générations, celle d'Audrey Lamy, 36 ans et jeune maman, et celle de Chloé Jouannet, 19 ans, sont unanimes pour dire que leur petit sketch musical est très sympathique.

Si elles s'amusent ensemble, Audrey Lamy n'oublie pas l'écart d'âge qu'elle a avec sa nièce. Ainsi, dans Psychologies Magazine, Alexandra expliquait le rôle qu'elle jouait avec sa soeur pour guider la jeune et jolie Chloé, notamment sur les réseaux sociaux. "On surveille de près, moi et ma soeur. On n'hésite pas à lui dire : 'Ça, tu ne peux pas laisser, c'est trop osé.' Elle nous rétorque : 'Oui mais si on ne peut pas mettre de jupe courte sans avoir peur des réactions des hommes, on n'est plus libres alors !' Ce à quoi je réponds qu'elle n'a pas tort : moi aussi j'aimerais un monde où les femmes peuvent montrer ce qu'elles veulent sans craindre pour leur vie ou leur réputation, mais ce n'est pas celui dans lequel on vit. Donc il faut faire attention."

S'aimer, s'amuser et se protéger, tel est la devise des Lamy !