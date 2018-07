Audrey Lamy sur son départ de Scènes de ménages : "L'usure absolue"

Il y a un an, Audrey Lamy annonçait son départ de la série Scènes de ménages après près de neuf ans de bons et loyaux services sur M6. Tout comme Loup-Denis Elion (son partenaire dans la série avec qui elle formait l'un des couples emblématiques), l'actrice de 37 ans a dit au revoir à son personnage, Marion. Lors d'une nouvelle interview, elle est revenue sur cet événement.

C'est au cours d'un entretien avec nos confrères de Télé 7 Jours qu'Audrey Lamy s'est exprimée sur cette page de sa vie qui s'est tournée. Sur le tournage de Scènes de ménages, l'actrice de 37 ans était devenue très proches de ses camarades. "C'est neuf ans de ma vie, neuf saisons, 4500 sketchs, six mois dans l'année. Donc, oui, c'était une vraie famille", a-t-elle déclaré avant d'ajouter : "Mais, toutes les bonnes choses ont une fin."

Même si elle était triste de quitter Scènes de ménages, Audrey Lamy ne regrette pas son choix : "Loup-Denis et moi avions l'impression d'en avoir fait le tour. Nous avions envie de travailler avec d'autres réalisateurs, de raconter de nouvelles histoires. Et puis, on mûrit ! Nos personnages ne vieillissent pas, mais nous si." La maman de Léo (né en juin 2016 de sa relation avec Thomas Sabatier) "ne pense pas que le public aimerait la voir dans Scènes de ménages pendant quarante ans" et parle d'"usure absolue". "Mais, honnêtement, c'était les plus belles années de ma vie", a-t-elle conclu.

Si elle est comblée dans sa vie privée, Audrey Lamy l'est également professionnellement. Elle sera à l'affiche du film Ma reum (réalisé par Alexandre Quiring) dont la sortie est prévue pour le 18 juillet 2018.

