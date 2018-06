Audrey Lamy, une "reum" totalement délirante prête à tout pour son fils

Après Sales Gosses sorti l'année dernière, où un moniteur de colo (Thomas Solivérès) cherchait à se venger d'un groupe de retraités "sales gosses" lui menant la vie dure, Frédéric Quiring revient avec Ma reum, et Audrey Lamy en tête d'affiche.

La petite soeur d'Alexandra Lamy y incarne une mère de famille découvrant que son fils unique est un bouc-émissaire à l'école et qu'il n'arrive pas à se défendre. Elle décide alors de prendre les devants et de venger, à sa façon, les brimades dont est victime son Arthur chéri. Et tous les moyens seront bons pour rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce. Coups fourrés et pièges de cours de récré, désormais ce sera "oeil pour oeil et dent pour dent". Comptes Facebook piratés, messages vocaux effrayants, intimidations, gâteaux aux excréments... La "reum" Audrey Lamy ne manquera pas d'idées pour calmer les ardeurs des bourreaux de son fils.

Ce dernier sera d'ailleurs joué par Charlie Langendries, qui tenait l'un des deux rôles-titres de Boule & Bill 2. Les autres gamins seront notamment joués par Igor Van Dessel (L'Échange des princesses), Martin Gillis (Bienvenue à Marly-Gomont) et Louis Durant (Le Tout Nouveau Testament). Florent Peyre incarnera quant à lui le mari d'Audrey Lamy.

Sortie prévue en salles le 18 juillet 2018.