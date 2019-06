Audrey Marnay et Alix Bénézech ravissantes au départ du Rallye des princesses

Cinq étapes sont organisées sur les plus belles routes de France pour un événement à la fois sportif, agréable et convivial : Paris, Beauval, Vichy, Aix-les-Bains et Saint-Tropez. Depuis plus de 20 ans, cette course est une véritable parenthèse de bonheur pour beaucoup de femmes éprises de liberté qui souhaitent vivre une expérience inédite. Ces belles journées sportives se termineront par d'agréables soirées d'étapes dans des hôtels de prestige.