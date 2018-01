Audrey Pulvar agressée sexuellement : Elle raconte

Audrey Pulvar a fait une révélation terrible lors de son passage dans Les Grandes Gueules, sur Numéro 23.

Invitée à réagir au phénomène #BalanceTonPorc lancé après la révélation de l'affaire Harvey Weinstein, l'ancienne journaliste – qui a fait ses adieux sur CNews en juillet dernier – a fait savoir qu'elle était très favorable à la libération de la parole des femmes concernées. Après quoi, elle a admis avoir été elle-même victime d'une agression sexuelle.

"Au tout début de ma carrière, il s'est passé un truc qui m'a vraiment beaucoup choquée. Qui était une agression sexuelle dans le sens où quelqu'un m'a touché les seins, m'a pelotée sans mon consentement", a confié la jolie brune de 45 ans dans un premier temps. Et de poursuivre : "Je me suis dit que ça ne m'ar­ri­ve­rait plus jamais. Sur le coup, comme 99% des personnes à qui ça arrive, j'étais sidérée." Mais, ne sachant comment réagir sur le moment, elle a mis "en place un certain nombre de défenses." Un moyen pour Audrey Pulvar de se protéger comme elle le pouvait après cet événement traumatisant.