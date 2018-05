Aure Atika et Jade Foret radieuses sur le tapis rouge cannois

Dernière ligne droite pour les films en compétition officielle ! À deux jours de la cérémonie de clôture, les festivités se poursuivent sur la Croisette avec un nouveau tapis rouge ce 17 mai 2018. Pour assister à la projection du film franco-libanais de Nadine Labaki, Capharnaüm, acteurs et personnalités se sont une nouvelle fois donné rendez-vous au Palais des festivals.

La présidente du jury de cette 71e édition du Festival de Cannes était bien évidemment de la partie. Dans une combinaison noire signée Givenchy, Cate Blanchett est apparue radieuse, même après dix jours de compétition intensive et quelques montées des marches au compteur. Non loin de là, Aure Atika avait également misé sur l'élégance du noir et de la dentelle pour son retour au Festival.

L'acteur britannique Gary Oldman était quant à lui accompagné de sa cinquième et nouvelle épouse Gisele Schmidt. Le comédien de 60 ans et l'auteure se sont mariés en août 2017. Le joyeux couple a pu croiser la chanteuse Camille et son groupe de musiciens venus mettre l'ambiance sur le tapis rouge en esquissant quelques pas de danse. Plus sérieusement, le mannequin Jade Foret était de son côté occupé à soigner ses poses devant la foule de photographes.