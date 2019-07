Aure Atika : Première sortie publique depuis la mort de Zdar, père de sa fille

L'année dernière, les parisiens avaient choisi Les Visiteurs, comme film diffusé sur les Champs-Élysées, en présence de Jean Reno. Le 7 juillet 2019, c'est OSS 117 : Le Caire, nid d'espions qui a été choisi par près de 8 000 internautes. La célèbre avenue parisienne a été coupée à la circulation, un immense écran de cinéma ayant été installé à quelques mètres de l'Arc de Triomphe. 1750 personnes ont pu assister à cette projection en plein air, installés dans des transats, en présence de deux acteurs du film, Jean Dujardin, inoubliable Hubert Bonisseur de La Bath et Aure Atika, la princesse Al Tarouk.

Les deux sont apparus très complices, saluant les nombreux fans du film. "Il y a 15 ans, on n'aurait pas forcément imaginé ça ! C'est un film dont on nous parle tous depuis un bout de temps. Il n'y a pas une journée où on ne nous en parle pas", s'est réjouit Jean Dujardin, papa d'une petite Jeanne, au micro de BFMTV.