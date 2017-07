Aurélia (L'amour est dans le pré 2017) : Des photos sexy envoyées à Romuald ?

Lundi 24 juillet 2017, dans le dernier épisode de L'amour est dans le pré (M6), Romuald a choisi, après le speed dating, d'inviter Aurélia et Emmanuelle chez lui. Et, lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs, l'agriculteur de 42 ans avait révélé avoir été en contact téléphonique avec Aurélia avant de la rencontrer devant les caméras de M6. Dans les colonnes du magazine Public, Ingrid, prétendante éconduite par Romuald, a à son tour fait quelques révélations sur le sujet.

D'après elle, Aurélia et Romuald ont fait bien plus que s'appeler et s'envoyer des SMS. "Après avoir reçu son courrier, il l'a contactée et elle lui a envoyé des photos sexy", a indiqué Ingrid. Et ces deux-là se seraient même rencontrés avant le tournage de L'amour est dans le pré 2017. "Lors du speed dating, ils ont joué la comédie, mais grâce au montage, on ne s'en rend pas compte. Quand on le sait, on voit quelques sourires en coin...", a ajouté la prétendante.

Plus encore, Ingrid a confié avoir eu la sensation de plaire à l'éleveur de poules bio. "Mais tout était joué d'avance", a-t-elle estimé. "Aurélia a dit à Romuald que j'avais dragué les cameramen la veille, ce qui était faux. Il lui avait dit que mon courrier lui avait plu. Elle a dû se sentir en danger alors elle lui a conseillé de choisir Emmanuelle", a alors expliqué la jeune femme.

Des propos à prendre avec des pincettes, d'autant plus que ni Romuald ni Aurélia n'ont pour l'heure réagi à ces révélations.

L'interview d'Ingrid est à retrouver en intégralité dans le magazine Public, en kiosques le 28 juillet 2017.