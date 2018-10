Aurélia (L'amour est dans le pré 2018) "frustrée" par le montage

Aurélia est l'une des agricultrices de L'amour est dans le pré 2018 (M6). Comme Raoul, Guy ou Aude, elle a tenté de trouver l'amour durant le tournage de l'émission de dating présentée par Karine Le Marchand. Si lors de son interview pour Télé Star, elle n'a rien dit concernant l'issue de son aventure, la responsable d'une ferme en Provence-Alpes-Côte-d'Azur âgée de 36 ans a vécu de bons moments avec ses prétendants Christophe et Jean-François, des instants qu'elle aurait voulu voir en intégralité à l'écran.

"Il y a un très gros travail psychologique qui se fait avant et pendant les tournages. On se remet vraiment en question, ça fait cogiter énormément. Après, on est toujours un peu frustré quand on est filmé toute la journée et que seule une petite partie passe à l'écran", a confié Aurélia. Elle a toutefois rapidement précisé que les images étaient fidèles à ce qu'elle avait vécu et à ce qu'elle était dans la vie : "Je ne regrette rien de ce que j'ai dit. Sans vous dévoiler la suite, je dirais que ça s'est fait comme ça aurait dû se faire."

Pour rappel, la belle brune a vu son prétendant Jean-François quitter l'aventure, un départ diffusé dans l'épisode du 15 octobre 2018 qu'elle ne s'explique toujours pas. "Je me suis posé la question et je n'ai toujours pas la réponse. Si ça venait de moi, ça aurait été compliqué à gérer parce que je suis de nature volontaire. J'avais espéré qu'en cinq jours passés au gîte, il arriverait à se dévoiler", a-t-elle confié après qu'on lui a demandé s'il était parti à cause des caméras ou de sa personnalité.

L'intégralité de l'interview d'Aurélia est à retrouver dans le magazine Télé Star du 22 octobre 2018.