Aurélie Dotremont : Accusée d'abuser de la chirurgie, elle s'énerve !

Aurélie Dotremont a beau être une Princesse de l'amour (W9), cela ne l'empêche pas d'être la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

La candidate de télé-réalité a récemment succombé à l'appel de la chirurgie esthétique et ne s'en est pas cachée. "Je vais parler du débat du moment : mes lèvres. Oui j'ai fait des injections à l'acide hyaluronique. C'est simplement une petite piqûre ici et une petite piqûre là pour gonfler un petit peu la lèvre, pour la repulper, confiait la jolie Belge sur Snapchat. J'ai toujours revendiqué le naturel et je le revendique encore mais j'avais envie d'un petit peu de changement. Je pense qu'à 27 ans, j'ai le droit de faire quelques modifications."

Pourtant certains internautes ont jugé que la jolie Belge n'avait pas simplement gonflé ses lèvres. Des remarques qui l'ont agacée. Aussi a-t-elle pris la décision de répliquer, toujours sur Snapchat : "À toutes les mauvaises langues, n'oubliez jamais que j'ai commencé la télé il y a huit ans. Vous critiquez nos physiques et dites que nous ne sommes plus les mêmes mais heureusement ! J'ai hâte de voir vos têtes dans dix ans."

L'ancienne petite amie du DJ Ali Karimi a ensuite dévoilé un montage photo sur lequel on la découvre il y a dix ans et peu de temps avant ses injections. "Non je n'ai pas fait de chirurgie (je ne parle bien évidemment pas des deux piqûres ratées de ma lèvre)", a-t-elle écrit en légende. Aurélie a ensuite dévoilé des clichés datant de 2012 et 2013, puis des photos plus récentes. De quoi prouver qu'elle est toujours (presque) naturelle.