Aurélie Dotremont: Alcool, drogue, sexualité, elle réagit aux critiques, blessée

Les internautes sont parfois cruels et Aurélie Dotremont, ancienne candidate de L'île des vérités (NRJ12), en a fait les frais. Un compte dédié à la télé-réalité dresse des portraits peu élogieux des candidats. Ainsi, la jeune femme a été taclée sur sa supposée consommation de drogue, d'alcool ou encore sur sa sexualité prétendument débridée. Très touchée, l'ex-compagne de Julien Bert a réagi sur Snapchat et Instagram.

"Cela fait plus de 6 ans que je supporte toutes vos critiques sans jamais rien dire... Apparemment cela fait partie du jeu... Quel jeu ?!", s'est-elle agacée. Et de poursuivre : "Sachez qu'à la base, j'ai commencé la télé pour quitter ma vie d'origine parce que je ne l'aimais pas (je ne vais pas rentrer dans les détails, ni écrire un livre pour l'expliquer) sachez juste que ce genre de messages fait mal... la plupart du temps vous parlez sans savoir et c'est dommage..."

Enfin, Aurélie Dotremont, qui a confié "faire avec", a assuré que seuls ses proches savent qu'elle est "loin d'être" la personne dépeinte. "S'il vous plaît, à chaque fois que vous écrivez de telles choses, pensez aux familles, aux amis ou même à la personne... A tout le mal que vous faîtes", a conclu la jeune Belge de 26 ans.

Pour rappel, la candidate de télé-réalité, qui a récemment participé aux Princes et Princesses de l'amour sur W9, avait déjà évoqué sa maladie : auprès de nos confrères de Public, elle avait avoué être "boulimique depuis l'âge de 19 ans".