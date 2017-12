Aurélie Dotremont célibataire : Nouvelle rupture avec DJ Ali Karimi !

Aurélie Dotremont a de nouveau le coeur brisé.

Après une première rupture avec le DJ Ali Karimi en début d'année, la candidate des Princes et princesses de l'amour (W9) a décidé de lui donner une nouvelle chance en novembre dernier. "Avec Ali, c'est très compliqué parce que son travail me pose problème. C'est quelqu'un que j'aime énormément, c'est la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie, donc il est très difficile pour moi de rester loin de lui, nous confiait-elle début décembre. À chaque fois, j'essaie de m'en séparer, comme là dans Les Princes et Princesses de l'amour, de l'oublier et de passer à autre chose. Mais finalement, je me rends compte que j'y retourne toujours."

Leur histoire d'amour n'a malheureusement pas tenu. La faute à une infidélité de la part du jeune homme si l'on en croit l'ancienne candidate des Anges : "Je n'ai pas exactement vu ce qui s'était passé en live, mais avec vos messages et vos vidéos, ça a été clair (...). Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Dans la vie, on se trompe, mais c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde (...). Bref, j'étais en couple, je ne le suis plus, ça arrive à tout le monde je crois", a-t-elle confié en larmes, sur Snapchat.

Une version rapidement démentie par le DJ sur les réseaux sociaux. Ce dernier assure qu'il n'a jamais trompé Aurélie et que cela ne l'intéresse "pas de salir la fille qu'[il] aime". Aurélie entendra-t-elle ce message et décidera-t-elle de lui laisser une nouvelle chance ? Affaire à suivre.