Aurélie Dotremont en couple avec Anthony (Les Anges 9) ? Son coup de gueule !

Aurélie Dotremont n'en peut plus des rumeurs sur sa vie amoureuse.

Célibataire depuis sa rupture avec DJ Ali Karimi, la candidate des Marseillais et les Ch'tis VS Le reste du monde (W9) a vu un nouveau ragot sortir à son sujet. Il s'est en effet dit qu'elle filait le parfait amour avec le candidat des Anges 9 (NRJ12) Anthony Matéo. Un ragot qui l'a agacée au plus haut point et pour cause, la jolie Belge a fait une mise au point musclée sur Snapchat, lundi 17 avril 2017.

"Vous n'en avez pas marre de me foutre en couple ? Je suis en Belgique, seule et célibataire. Je sors d'une histoire compliquée et ne suis pas prête à me mettre en couple. Donc il serait temps d'arrêter d'inventer. Avec Antho, on s'est vus à Paris. Nous avons des amis en commun et ça s'arrête là", a écrit Aurélie Dotremont dans un premier temps. Une version confirmée par l'ancien petit ami de Kim Glow.

La jeune femme a ensuite précisé qu'il était agaçant de toujours devoir se justifier : "Tout le monde sait que j'ai signé pour une émission [Les Princesses de l'amour, NDLR] où je dois rencontrer des personnes de sexe masculin. Vous pensez sérieusement que je partirais si j'étais en couple ? Vous êtes lourds, je ne suis pas polygame."

En conclusion, Aurélie a fait savoir que si Anthony était son style d'homme, elle était toujours "amoureuse de [son] passé". Cela a le mérite d'être clair !