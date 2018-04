Aurélie Dotremont en deuil : Elle pleure un être cher...

Triste nouvelle pour Aurélie Dotremont... La candidate de télé-réalité, aperçue dans Les Anges (NRJ12), Moundir et les apprentis aventuriers (W9) et plus récemment Les Princes et Princesses de l'amour (W9), est en deuil. La jolie blonde a en effet révélé avoir perdu un être cher.

Samedi 21 avril 2018, l'ancienne meilleure amie de Mélanie Dedigama a publié sur Instagram une photo de sa chère et tendre grand-mère. "Repose en paix mémé. 104 longues années viennent de s'en aller aujourd'hui mais nous ne t'oublierons jamais !", a-t-elle écrit en légende.

Face à cette terrible nouvelle, Aurélie Dotremont a pu compter sur le soutien de ses fans, nombreux à la réconforter via les commentaires. "Toutes mes condoléances ma belle, je sais ce que tu peux endurer et je suis derrière toi à 100%", "C'est dur comme épreuve mais sache que nous sommes là pour toi, on ne t'oublie pas et tu peux compter sur nous", "Que son âme repose en paix... Je vous souhaite à toi et tes proches beaucoup de courage", peut-on ainsi lire.