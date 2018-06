Aurélie Dotremont et la chirurgie : Ses nouvelles lèvres "plus que naturelles"...

Aurélie Dotremont enchaîne désormais les opérations de chirurgie esthétique !

La jolie starlette de télé-réalité de 27 ans a dévoilé ce 4 juin 2018 qu'elle venait de se faire refaire les lèvres. Une opération qui intervient quelques semaines après un premier voyage en Tunisie durant lequel elle s'était déjà fait remodeler les fesses ainsi que la poitrine ! Bref, l'heure est au changement d'apparence pour l'ex-blonde devenue une divine brunette.

C'est en légende d'une photo Instagram d'elle face à une femme en blouse blanche qu'Aurélie a pris une première fois la parole pour évoquer cette nouvelle intervention. "Merci pour ce travail, merci pour les soins, merci pour l'accueil, merci pour l'accompagnement du début à la fin et pas juste parce que nous avons fait de la télé, car je vous vois avec d'autres patients... Merci pour le résultat plus que naturel. En gros, merci pour tout !", a-t-elle indiqué visiblement très satisfaite. Puis, dans une story Snapchat, la jeune femme a écrit en commentaire d'une photo de son visage : "10 minutes après 'l'intervention' sans filtre, pas maquillée... Le résultat est plus que naturel !"

En commentaires, les internautes ont rapidement tenu à donner leur avis sur cette nouvelle apparence. "Je suis heureuse que tu te sentes mieux dans ton corps", "Tu seras toujours la plus belle mais fais attention, tu peux vite devenir accro ! Et là ça gâcherait toute ta beauté !", "Elle a commencé, maintenant elle n'arrête plus :/", "Résultat naturelle dit elle... Tu n'avais absolument pas besoin de ça !", "", pouvait-on lire parmi des réactions mitigées.