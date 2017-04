Aurélie Dotremont et Nikola Lozina : Rumeurs de couple et coup de gueule !

Pas un jour ne passe sans qu'Aurélie Dotremont soit au coeur d'une nouvelle rumeur de couple.

Le week-end dernier, l'ancienne candidate des Anges (NRJ12) était en soirée avec Nikola Lozina. Il n'en fallait pas plus pour que certains internautes y voient une histoire d'amour naissante. Pourtant, Aurélie ne file pas le parfait amour avec l'ancien petit ami de Jessica Thivenin (Les Marseillais), elle a tenu à le faire savoir sans détour sur Snapchat.

"Nico est comme mon frère, bande d'ingrats ! Tous les jours, c'est quelqu'un d'autre. C'est vous qui faites une réputation aux gens ! Je suis enfermée chez moi, chez ma meilleure amie la plupart du temps. Je ne sors que très rarement. Je ne vois personne. Et quand je sors, ce sont avec mes ami(e)s. Vu que je vois Eddy une fois par mois, vous allez me mettre en couple avec lui aussi ?! J'en ai ras le cul !!!", s'est-elle indignée. De quoi mettre les choses au clair.

Aurélie Dotremont a également fait une mise au point en début de semaine après que certains médias ont supposé qu'elle était en couple avec Anthony Matéo (Les Anges 9) : "Vous n'en avez pas marre de me foutre en couple ? Je suis en Belgique, seule et célibataire. Je sors d'une histoire compliquée et ne suis pas prête à me mettre en couple. Donc il serait temps d'arrêter d'inventer. Avec Antho, on s'est vus à Paris. Nous avons des amis en commun et ça s'arrête là", avait-elle écrit dans un premier temps. Et de préciser qu'elle était toujours "amoureuse de [son] passé". On suppose donc qu'elle n'a pas encore oublié son ex DJ Ali Karimi.