Aurélie Dotremont (Les Princes 5) : Le prétendant qui la met dans tous ses états

Qui dit lundi dit arrivée de nouveaux princes dans Les Princes et les Princesses de l'amour (W9) sous le beau soleil de la Corse.

Au cours de l'épisode diffusé ce soir, Aurélie Dotremont, Mélanie Dedigama et Hillary Vande rencontreront trois nouveaux jeunes hommes feront leur entrée dans la sublime villa. Chacun viendra séduire l'une des jeunes femmes. Et l'un d'eux tapera dans l'oeil des candidates et en particulier d'Aurélie.

"Je n'ai pas de mots... Enfin, on a du haut niveau. C'est exactement ce que j'aime physiquement. Je souhaite à tout prix qu'il soit là pour moi. Je serais trop déçue si ce n'est pas le cas", a confié celle qui est désormais en couple avec le DJ Ali Karimi. Espérons donc que le brun ténébreux a participé au programme pour ses beaux yeux.

À noter que parmi les nouveaux prétendants, les téléspectateurs retrouveront Matt, vu récemment sur NT1, dans 10 couples parfaits.