Aurélie Dotremont, sa chirurgie esthétique : "C'est une erreur de parcours"

Alors qu'elle prônait le naturel, Aurélie Dotremont a succombé à la chirurgie esthétique mi-novembre. La candidate des Princes et princesses de l'amour (W9) s'est fait faire une injection dans les lèvres.

"Je vais parler du débat du moment : mes lèvres. Oui j'ai fait des injections à l'acide hyaluronique. C'est simplement une petite piqûre ici et une petite piqûre là pour gonfler un petit peu la lèvre, pour la repulper", confiait la jolie Belge sur Snapchat. Et de poursuivre : "J'ai toujours revendiqué le naturel et je le revendique encore mais j'avais envie d'un petit peu de changement. Je pense qu'à 27 ans, j'ai le droit de faire quelques modifications."

Petit hic, Aurélie a rapidement regretté d'avoir succombé aux sirènes de la chirurgie esthétique. Elle ne l'a d'ailleurs pas caché au cours de son interview accordée à Sam Zirah : "J'ai décidé de me faire des petites injections et je regrette. Dans deux mois c'est parti. Je sais qu'il existe aussi un produit pour le faire enlever. Je pense à le faire (...). C'est une erreur de parcours. Je l'ai fait une fois, pas deux."

La petite amie du DJ Ali Karimi a ensuite tenu à passer un message à ses jeunes fans : "Je veux prévenir les jeunes qu'on n'est pas obligé de ressembler à des meufs de clips pour être jolie. Je pense que j'étais plus belle avant."