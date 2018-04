Aurélie Dotremont, ses dernières chirurgies : Sa nouvelle poitrine dévoilée !

En début d'année, Aurélie Dotremont a succombé à l'appel de la chirurgie esthétique. L'ancienne candidate des Anges (NRJ12) et des Princes et princesses de l'amour (W9) a fait des injections à l'acide hyaluronique. Une intervention qui lui a valu de nombreuses critiques et qu'elle a vite regrettée. Pourtant, elle a pris la décision de passer sur le billard récemment, en Tunisie, pour de grosses opérations de chirurgie.

L'ex-meilleure amie de Capucine Anav a pris 10 kilos afin de s'injecter de la graisse dans les fesses et elle a subi une augmentation mammaire. "En aucun cas je ne pousse les jeunes à faire de la chirurgie. J'ai mis 27 ans à oser !! Vos critiques perpétuelles sur mon corps m'ont poussée à me regarder dans le miroir et à voir toute les imperfections que j'avais et j'ai malheureusement commencé à en souffrir... J'ai réfléchi et je me suis lancée", a-t-elle déclaré pour justifier sa décision. Et, une fois ses opérations terminées, Aurélie Dotremont n'a pas tardé à donner un aperçu de sa nouvelle poitrine généreuse. "Je viens de voir mon corps nu, j'en ai eu les larmes aux yeux, sans exagération", a-t-elle ensuite légendé une photo sur laquelle on aperçoit ses jambes.

Mais le véritable résultat, elle ne le dévoilera pas tant que la cicatrisation ne sera pas faite. Il faudra donc vous armer de patience.