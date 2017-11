Aurélie Dotremont, ses injections dans les lèvres : "J'ai fait une gosse bêtise"

Le 4 décembre, à 18h50, W9 dévoilera le premier épisode des Princes et princesses de l'amour. En pleine promotion pour le programme, les candidats multiplient les interviews. C'est le cas d'Aurélie Dotremont qui a accordé un entretien à nos confrères de Télé Star dans lequel elle évoque ses récentes injections dans les lèvres.

"Je vais parler du débat du moment : mes lèvres. Oui j'ai fait des injections à l'acide hyaluronique. C'est simplement une petite piqûre ici et une petite piqûre là pour gonfler un petit peu la lèvre, pour la repulper. Ça devrait rester quatre mois, voire six. Là, c'est très gonflé, c'est pour ça que je mets un filtre, car ce n'est pas trop joli", a-t-elle expliqué à la mi-novembre sur son compte Snapchat. Deux semaines plus tard, la jolie blonde n'est toujours pas satisfaite du résultat. "Je pense que j'ai fait une grosse bêtise, a-t-elle déclaré à Télé Star. Je crois que j'ai voulu ressembler à toutes ces filles superficielles et je le regrette amèrement. (...) C'est la première et dernière fois que je fais des injections."

Malgré cette mauvaise expérience, Aurélie Dotremont ne tire pas un trait sur la chirurgie esthétique. Elle souhaite d'ailleurs "modifier" ses seins mais pas pour "avoir des énormes pastèques".