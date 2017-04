Aurélie Preston déçue par Les Anges 8 : "J'ai subi des humiliations terribles"

Aurélie Preston dit avoir tourné la page de la télé-réalité depuis ses déconvenues dans Les Marseillais de W9 puis dans Les Anges 8 de NRJ12. Interrogée à ce sujet par nos confrères du magazine Public, la petite amie du rappeur Usky est une nouvelle fois revenue sur son calvaire cathodique !

Concernant l'émission de la 12, la chanteuse de Cerebral a révélé : "Pendant le tournage, la production a exercé une pression très forte sur moi pour que je me mette en couple avec Dimitri. Je n'y arrivais pas. J'ai préféré feindre une romance avec Andréane. De mon point de vue, faire de faux câlins à une copine plutôt que de me mettre avec un mec par obligation était une chose plus acceptable." Et de poursuivre sur les tournages très dirigés des Anges : "Il était fréquent que la prod' intervienne en gueulant : 'Mais qu'est-ce que vous foutez ? Ce n'est pas ça, le script ! Ce n'est pas ça, l'histoire !' Et ils interrompaient la séquence."

Au-delà de la scénarisation des Anges de la télé-réalité, Aurélie Preston a aussi évoqué les arguments utilisés par la production pour la retenir lorsqu'elle commençait à flancher. "J'ai tenté de partir à plusieurs reprises. Mais la prod' a usé de tous les stratagèmes pour me convaincre de rester. 'Tu es notre nouvelle Nabilla !', 'On te fera tourner dans Friends Trip ou dans la prochaine saison des Anges !', 'On produira ton single !', me promettaient-ils", a-t-elle dévoilé. Des arguments forts qui auraient permis à La Grosse Équipe de garder Aurélie dans le programme : "Chaque jour, ça recommençait, les autres candidats me faisaient subir des violences psychologiques et des humiliations terribles."

Forte de ces expériences, la chanteuse met aujourd'hui en garde ceux qui auraient pour projet de se lancer dans la télé-réalité. "C'est un mirage. Il n'y a ni rêve ni vacances. C'est un business très destructeur et éphémère. Ne vous fiez pas aux jolis paysages de carte postale. Les producteurs de ces programmes n'ont qu'une idée en tête : tirer le maximum de profit des candidats, quitte à les monter parfois les uns contre les autres", a-t-elle prévenu.

Une interview à découvrir en intégralité dans Public, actuellement en kiosques.