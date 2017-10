Aurélie Preston en dit plus sur l'identité de la "mère maquerelle"

Dimanche 24 septembre 2017, Les Terriens du dimanche (C8) diffusait une séquence qui a fait du bruit. Le chroniqueur Jeremstar, recruté par Thierry Ardisson cet été, a proposé une interview dans laquelle une candidate de télé-réalité restée anonyme a dévoilé ce qu'elle prétend être les coulisses de la prostitution et de l'escorting dans son milieu. Depuis, nombreux sont les candidats à avoir réagi à la polémique. Après Adixia des Marseillais, Manon Marsault, Capucine Anav, Sabrina Perquis ou encore Julie Ricci, c'était au tour d'Aurélie Preston d'évoquer le sujet lors de son entretien accordée à VSD. L'occasion d'apprendre qu'elle a été approchée pour se prostituer.

"Je me suis retrouvée avec cette candidate en tournage et on avait sympathisé. Elle m'a dit : 'Ma poule, ça te dirait qu'on parte toi, moi, des copines et des garçons à Ibiza ?' C'était cet été. Pour moi, il s'agissait d'un voyage entre amis. J'étais célibataire, donc je lui ai demandé une photo d'un des mecs. Elle m'a envoyé le profil Facebook et le mec était marié, c'était n'importe quoi. J'ai senti les embrouilles", a confié l'ex-candidate des Marseillais et des Anges dans un premier temps. Elle a ensuite expliqué que la jeune femme lui avait assuré qu'elle ne paierait rien pour ce voyage, ce qu'elle trouvait étrange. Elle a alors tenté de s'éloigner.

Mais la candidate ne l'a pas lâchée pour autant : "J'ai compris que c'était de la prostitution parce que, à partir du moment où je ne lui ai plus répondu, elle m'a harcelée." Puis elle est revenue à la charge l'été dernier : "C'était sur Snap à nouveau pour ne pas laisser de traces (...). J'ai compris qu'elle était avec deux autres personnes du milieu de la télé-réalité qui sont dans l'escorting, qu'il y avait des mecs et qu'elles étaient payées 5000 euros par jour."

Si Aurélie Preston n'a pas souhaité dévoiler l'identité de ladite candidate, elle a précisé l'avoir rencontrée en booking et "croisée dans deux, trois programmes de télé-réalité". "Elle vit avec une ancienne candidate de télé-réalité, la mère maquerelle dont Jeremstar a parlé, et je sais qu'elles font ça à deux (...). Je veux qu'on comprenne que bien qu'on m'ait proposé de me prostituer, j'ai refusé", a-t-elle conclu. Des confidences qui font froid dans le dos !