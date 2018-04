Aurélie Preston et la chirurgie esthétique : La bimbo a encore succombé

Aurélie Preston a décidé de s'offrir une nouvelle opération de chirurgie esthétique.

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs après avoir participé au tournage de la 2e saison de l'émission Zéro complexe (Star24), l'ex-candidate des Marseillais de W9 puis des Anges de NRJ12 a révélé ce qu'elle avait souhaité faire refaire en Tunisie aux frais de l'émission qui ne rate rien des opérations.

Celle que l'on a récemment pu voir dans La Villa des Coeurs 3 sur TFX a expliqué : "A la base on m'a proposé Zéro Complexe en guest. On m'a ensuite demandé si une opération de chirurgie esthétique me tenait à coeur, j'ai répondu les dents. Je me suis dit : 'Pourquoi pas ?'. J'ai des projets musicaux et pas mal de scènes à venir. Pour moi, avoir une belle dentition est important quand on fait de la musique !" Et la starlette de poursuivre : "Tout s'est super bien passé, j'ai vécu une aventure exceptionnelle (...) Je suis très bien dans ma peau. Moi qui étais une grande perfectionniste de mon physique, j'ai pris 3 kilos et je suis hyper bien alors qu'à l'époque j'aurais été malade. J'aurais fait un régime avec 3 heures de sport par jour. Maintenant, je suis vraiment apaisée, je suis vraiment bien."

Lors d'un entretien avec Public donné en avril 2017, Aurélie Preston avait pourtant parlé de son souhait d'arrêter la chirurgie esthétique. "Les émissions auxquelles j'ai participé n'ont fait qu'exploiter mon physique. Je suis parfois allée trop loin avec la chirurgie esthétique mais je ne méritais pas un tel acharnement !", avait-elle statué, éprouvée par les critiques. Et de poursuivre à l'époque : "Aujourd'hui, j'ai fait réduire ma poitrine et j'ai voulu revenir à quelque chose de plus naturel."