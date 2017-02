Aurélie Preston (Les Anges 8) très amoureuse : "Tu as donné un sens à ma vie"

Il semblerait qu'Aurélie Preston (Les Anges 8, NRJ12) ait un nouvel amoureux dans sa vie et qu'elle veuille désormais nous le faire savoir !

En effet, sur son compte Instagram "PrestonSound", la chanteuse de Something 4 Ya vient de multiplier les photos mettant en scène son nouveau compagnon... Il s'agit d'un certain Usky, rappeur de son état. Que ce soit via des clichés issus d'une séance photo (les amoureux ont semble-t-il un projet musical commun) ou avec des selfies de leur quotidien de jeunes tourtereaux, Aurélie a tenu à montrer à ses admirateurs à quel point elle était épanouie avec son nouvel homme.

"J'ai commencé à prendre plaisir en respirant quand je t'ai rencontré, tu es devenu à la seconde même mon oxygène... Tu as su me mettre sur le chemin que j'ai toujours cherché. Je suis cette jeune femme, ramenée à la vie par la morsure du usky. 24 années passées à te chercher, à t'imaginer, t'idéaliser. Aujourd'hui je me demande comment ai-je fait pour survivre jusqu'à maintenant. Je ne veux pas vivre loin de toi plus d'une seconde... Tu as donné un sens à ma vie. Je t'aime du plus profond de mon être", a notamment écrit Aurélie dimanche 5 février à l'attention de son amoureux.

Côté carrière, Aurélie – qui a indiqué qu'elle ne participerait plus à aucune télé-réalité – compte plus que jamais se faire un nom dans la chanson. Ainsi, avec l'aide d'Usky, la jeune femme tease actuellement leur projet d'EP commun intitulé #Cérébral, une oeuvre "bientôt disponible" selon son profil Instagram. À suivre...