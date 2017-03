Aurélie Van Daelen au bord de la dépression : Ayem Nour, un soutien de taille !

Le torchon brûle entre Aurélie Van Daelen et NRJ12. L'ancienne candidate de Secret Story a pris la lourde décision de quitter le Mad Mag, une émission dans laquelle elle officiait depuis cinq ans. La raison ? La jeune femme n'en pouvait plus d'être laissée pour compte par les producteurs comme elle l'a confié lors d'un entretien avec Public, au point d'être au bord de la dépression.

"Je suis arrivée au bout. J'ai pleuré quelquefois, je n'avais plus d'estime de moi et commençais à être en dépression (...). J'en ai marre qu'on me prenne pour une conne", a confié la compagne d'Émilien Barbry. Et de préciser que l'ambiance au sein du Mad Mag n'était pas au beau fixe : "J'ai dû taper du poing après certaines vannes de mauvais goût. En les écoutant, on dirait que je pèse 150 kilos et que je suis obèse ! Quel manque de respect. Faire du 40, c'est un crime dans le monde de la télé ! Je suis écoeurée car ils sont trash et parlent de cul tout le temps. Depuis que je suis maman, le Mad Mag ne me fait plus rire. La prod' me demandait de gueuler comme un putois, me forçait à dire des trucs que je ne pense pas."

Aurélie a heureusement pu compter sur le soutien de l'animatrice Ayem Nour : "Il m'est arrivé plus d'une fois d'aller pleurer dans sa loge. Elle a été la première à chercher des solutions et à parler aux producteurs."

