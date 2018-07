Aurélie Van Daelen bientôt opérée : "C'est hyper urgent"

La journée d'Aurélie Van Daelen a très mal débuté. Ce mardi 10 juillet 2018, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 5, en 2011) a révélé en story Instagram avoir fait un tour aux urgences. Nombreux sont donc, parmi ses abonnés, ceux qui lui ont demandé pourquoi elle avait dû se rendre à l'hôpital.

Très proches des personnes qui la suivent, la maman de Pharell (2 ans) n'a donc pas tardé à leur répondre. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. "Merci pour vos messages me demandant pourquoi j'étais à l'hôpital. Ce n'est pas super grave, mais c'est quand même hyper urgent, a-t-elle confié avant de dévoiler davantage de détails sur son état de santé, Je me suis réveillée avec un énorme abcès hyper infecté au milieu de la poitrine. Donc on doit m'opérer. Je devais me faire opérer en urgence aujourd'hui mais finalement, ce sera demain matin." Espérons que d'ici là, tout ira bien pour la compagne d'Emilien Barbry.

Nul doute qu'elle donnera de ses nouvelles à ses fans dès que l'opération sera terminée.