Aurélie Van Daelen : Blog, chaîne Youtube, deuxième enfant... Elle se confie !

Cela n'a pas échappé à ses fidèles abonnés ! Aurélie Van Daelen a lancé son blog il y a deux mois, puis sa chaîne Youtube il y a deux semaines. A cette occasion, la maman de Pharell s'est confiée en exclusivité à Purepeople.

Aussi nous a-t-elle expliqué qu'elle a souhaité évoquer le thème "maman/bébé" au sens large afin de conseiller les jeunes mamans en quête d'informations : "On y retrouve tout ce qui englobe la beauté, la mode, mes astuces ou mes coups de coeur. Le site fonctionne hyper bien donc je suis très contente. C'est tout récent, mais sur ma chaîne Youtube j'ai fait un Haul où je parle de mes magasins préférés pour bébés. Chaque mois, je montrerai mes pièces préférées. Je vais aussi faire des vidéos sur les rituels à adopter pour le bain, les essentiels de la table à langer ou les pour et les contre concernant les listes de naissance."

Aurélie Van Daelen est également en train de préparer une vidéo sur ses adresses préférées pour la décoration des chambres pour bébé, "avec plein de codes promotionnels", ou encore sur les petits pots à faire soi-même. "Je vais aussi parler de sujets un peu plus sérieux comme les maladies enfantines, toutes les choses que je vis au quotidien. Avoir mon blog et ma chaîne Youtube est vraiment un moyen pour moi de me montrer sans filtre, de montrer qui je suis", nous a-t-elle aussi précisé.

Ce qui l'a motivée ? "Le fait que je sois devenue maman a changé ma vie. Donc j'avais envie de partager tout ça parce que je pense que le téléspectateur a une mauvaise image de moi et me prend toujours pour la candidate de télé-réalité. Mais en fait aujourd'hui je suis tellement autre chose. Je suis essentiellement une femme, une maman et une working girl, donc je trouve ça important de partager tout ça. Depuis que je partage des choses sur ma grossesse ou mon fils, je vois vraiment que ma communauté est de plus en plus fidèle et en demande." L'ancienne candidate de Secret Story n'a donc que des retours positifs pour le moment, ce qui lui donne l'envie de se donner à 100%.

Si ce n'est pas toujours simple de concilier vie de famille et vie professionnelle, la chroniqueuse du Mad Mag (NRJ12) fait tout pour mener à bien son projet : "Je travaille énormément. J'essaie de m'organiser au maximum. Je travaille beaucoup quand Pharell est au lit. Je me dis que c'est maintenant que je dois le faire."

Pour l'heure, Aurélie se concentre sur son blog, ainsi que sa chaîne Youtube. Mais elle n'exclut pas de se lancer dans un autre projet dans l'avenir : "J'aimerais bien pouvoir lancer ma marque maman/bébé. Je n'en parle pas encore trop pour le moment parce qu'il n'y a rien de fait." Et côté personnel, la compagne d'Emilien Barbry songe déjà à devenir de nouveau mère : "On en veut un deuxième, mais on attend encore un peu parce que Pharell est encore très petit [1 an, NDLR]. Mais j'aimerais bien en avoir un deuxième dans les années à venir."

C'est tout ce qu'on lui souhaite !

