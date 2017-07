Aurélie Van Daelen : De nouveau enceinte ? Ses fans s'interrogent !

Depuis ses débuts sur nos écrans dans la cinquième saison de Secret Story sur TF1, Aurélie Van Daelen ne cesse d'évoluer autant physiquement que mentalement. Plus apaisée, la jeune femme a su fonder une famille aux côtés de son compagnon Émilien Barbry puisqu'elle est la maman d'un petit garçon nommé Pharell - oui, comme le chanteur américain, avec un r en moins.

Actuellement en vacances aux Îles Canaries accompagnée de toute sa troupe (son compagnon, les deux premiers enfants de celui-ci et le petit Pharell, âgé d'un an et demi), la belle n'a pas manqué de partager de nombreux clichés de son séjour de rêve.

Mais pour sa "dernière matinée de soleil" à l'Hard Rock Hôtel Tenerife, celle qui nous disait récemment pourquoi elle n'est pas encore mariée à son compagnon n'a pas manqué d'intriguer les internautes après avoir publié une photo où elle pose simplement vêtue d'un maillot de bain une-pièce.