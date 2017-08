Aurélie Van Daelen et Geof (Secret Story 5) enfin proches ? "On a un secret"

En 2011, les Français faisaient la connaissance des Belges Aurélie Van Daelen et Geof dans Secret Story 5 sur TF1. Si l'on a appris depuis cette participation qu'ils avaient menti à la production pour intégrer le jeu – ils n'étaient pas "en couple" comme le disait l'intitulé de leur secret –, il se pourrait bien que l'été 2017 leur ait offert un vrai secret !

En effet, comme la maman du petit Pharell et ex-chroniqueuse du Mad Mag (NRJ12) l'a annoncé sur Twitter jeudi 10 août, elle et Geof sont désormais liés d'une façon très inattendue. "Hey Geoffrey Vandeloise, si on participait à nouveau à Secret Story ? On a un vrai secret cette fois-ci : 'Nous avons le même beau père' #mdr", a lancé la jeune femme avant d'ajouter en guise de teasing : "Je vous explique tout sur Snapchat, c'est trop marrant."

Effectivement, sur Snapchat, la jeune femme a raconté une histoire à peine croyable. Son beau-père se serait séparé de sa maman il y a six semaines et ce dernier se serait mis en couple avec la maman de Geof il y a à peine un mois ! "La mère de Geof va venir habiter dans la maison où ma mère habitait avec mon beau-père", a-t-elle poursuivi.

Pour l'heure, Geof n'a pas souhaité réagir à la sortie de son ex-fausse petite amie...