Aurélie Van Daelen fière de son fils Pharell : Elle ne le cache plus !

Le 3 janvier 2016, Aurélie Van Daelen donnait naissance à son petit Pharell, fruit de ses amours avec le basketteur Emilien Barbry. Et à l'instar d'Amélie Neten ou Ayem Nour, l'ancienne candidate de Secret Story (TF1) a mis un point d'honneur à dissimuler le visage de son fils durant les premiers mois de sa vie.

Mais avec le temps, la jolie Belge n'a pu résister à son envie de le mettre en avant comme on peut le découvrir en se rendant sur son compte Instagram. L'ancienne chroniqueuse du Mad Mag (NRJ12) n'hésite en effet plus à ne plus rien cacher à ses quelque 600 000 abonnés. Ces derniers peuvent par exemple admirer un cliché où elle dépose un baiser sur la joue de son bout d'chou ou un autre où Pharell porte une chemise et un noeud papillon à l'occasion d'un anniversaire. Des photos qui en ont fait craquer plus d'un.

Prochainement, Aurélie Van Daelen et son fiancé pourraient accueillir un nouvel enfant. "On en veut un deuxième, mais on attend encore un peu parce que Pharell est encore très petit [1 an, NDLR]. Mais j'aimerais bien en avoir un deuxième dans les années à venir", nous avait-elle confié en exclusivité. Pour l'heure, elle préfère se concentrer sur ses projets personnels : son blog et sa chaîne YouTube consacrés aux futures et jeunes mamans.