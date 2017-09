Aurélie Van Daelen (Secret Story 5) : "J'aimerais avoir une petite fille..."

Aurélie Van Daelen, célèbre depuis sa participation à Secret Story 5 en 2011 sur TF1, a aujourd'hui tourné la page de la télé-réalité et se consacre pleinement à sa vie de blogueuse et de maman auprès du petit Pharell (1 an et demi). Interrogée par nos confrères de myTF1.fr à l'occasion de la diffusion de SS11, l'ex-chroniqueuse du Mad Mag a parlé de cette nouvelle vie !

"Devenir maman, ça m'a complètement changée", a-t-elle concédé d'entrée de jeu. Et de poursuivre sur sa métamorphose : "Aujourd'hui, il n'y a plus un matin où je me réveille sans peur. Quand tu deviens maman, tu as peur de tout. Tu as peur qu'il arrive quelque chose à ton enfant, mais aussi à toi-même. Tu veux tirer le meilleur de toi-même pour être la meilleure maman possible. Jamais je n'ai cru que je pouvais aimer autant que j'aime mon fils. Devenir maman est la plus belle chose au monde."

Malgré cette "peur" qui le la quitte pas au quotidien, Aurélie Van Daelen n'a pas caché qu'elle songeait déjà à la possibilité d'agrandir encore sa petite famille. "Bien sûr que j'y pense. Il faut savoir que nous sommes une petite famille recomposée de trois garçons. Donc j'aimerais bien avoir une petite fille. Le problème, c'est qu'on n'est jamais sûrs de ça. Trois garçons à la maison, ça fait déjà beaucoup pour l'instant. Donc on ne sait pas trop (rires)", a-t-elle confié.

L'avenir nous dira si Aurélie osera sauter le pas...