Aurélien (Koh-Lanta 2019) : "Je n'ai pas compris le jeu de Clo"

Vendredi 21 juin, Maud a gagné la finale de Koh-Lanta 2019 face à Cindy. Aurélien et Clo n'ont pas réussi l'épreuve de l'orientation et Steeve a été le premier à chuter des poteaux. Deux jours après la fin de l'aventure, nous avons interviewé Aurélien. Le jeune cascadeur de 23 ans est revenu sur son parcours et a évoqué son avenir.

Vous êtes un peu l'outsider de cette saison, vous vous faisiez très discret, pourquoi ?

Le fait que je sois très discret, c'est mon caractère. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je n'ai joué aucun rôle dans Koh-Lanta, je suis gentil et je ne fais pas de vagues. Je ne me suis pas énervé comme Mohamed et Nicolas. C'est ce qui leur a d'ailleurs coûté leur place. Je suis resté calme tout au long de l'aventure. J'ai créé des affinités, je n'ai pas fait de stratégie, donc c'est passé.

Pourquoi y avait-il autant de tensions entre Mohamed et Cyril lors du dernier conseil ?

On était encore dans l'aventure et aux Fidji. Mohamed était encore dégoûté d'être éliminé et d'avoir eu cette histoire avec Cyril, mais maintenant tout est réglé. Il fallait tous qu'on rentre en France. On commençait vraiment à être sur les nerfs. C'était dur.

Maud était votre alliée, auriez-vous vraiment pu vous emparer du poignard qu'elle cherchait depuis des heures ?

J'aurais été super content de le trouver, car j'ai trouvé la balise en 20 minutes, c'était énorme ! J'étais prêt à abandonner et là, je lève les yeux et je vois la balise. Ça faisait 2h30 que je savais qu'elle et Clo cherchaient ! J'avais l'impression qu'elles regardaient n'importe où... Et puis c'était elle ou moi. À ce stade de l'aventure, c'est du chacun pour soi. Et même si j'adore Maud... ça aurait été je le jeu.

Sur cette épreuve, Clo décide de suivre Maud plutôt que de chercher par elle-même la balise et le poignard. Comprenez-vous cette attitude ?

Je n'ai pas compris, non... C'est dommage parce qu'elle avait le temps de chercher, en plus. Je suis arrivé au bout de deux heures et j'ai trouvé la balise, donc c'est que ce n'était pas insurmontable non plus. C'est dommage qu'elle n'ait pas joué jusqu'au bout. Après, c'était une stratégie et malheureusement pour elle, ça n'a pas marché.

Cette aventure a-t-elle changé vos relations avec vos proches et notamment votre compagne ?

C'est sûr que quand on rentre chez nous après une aventure comme celle-là, lors de laquelle on a le temps de réfléchir sur sa vie, on fait du tri en rentrant. Du tri parmi ses soi-disant amis. On va plus à l'essentiel et on prend conscience de la valeur des gens. Et on se rapproche encore plus des gens. Par exemple, ça a amélioré la relation avec ma copine, ça nous a renforcés même. Ça faisait déjà deux ans qu'on était ensemble et c'est encore mieux maintenant.

Avez-vous des projets avec elle ?

On a créé un blog, Prunelle du monde, sur lequel on essaie de partager notre vision du monde. Même si je n'ai que 23 ans, j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup de choses à partager avec mon expérience dans Koh-Lanta. On veut faire aussi réfléchir les gens, ce n'est pas juste un blog de voyage. Je fais du montage vidéo, je fais des articles et j'envoie plein de mails aux entreprises afin de voir si on peut travailler ensemble.

Vous êtes cascadeur, où est-ce qu'on a pu voir une de vos prouesses ?



Je continue le Parkour à fond. Et si j'ai contrats pour des cascades, j'y vais. Mon prochain objectif, c'est le cinéma.

