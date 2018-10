Aurore (Les Reines du shopping) : Enceinte sans le savoir pendant le tournage

Cette semaine, Les Reines du shopping (M6) revient sur vos écrans pour un événement spécial, celui de la 1000e émission. Pour l'occasion, cinq gagnantes emblématiques qui ont marqué l'histoire du programme ont accepté de remettre leur titre en jeu. Ainsi, Aurore, Nicole, Morgane, Fanny et Grace ont redoublé d'efforts pour séduire Cristina Cordula en composant un look "tendance avec un accessoire imposé". Purepeople.com est allé à la rencontre de ces fashionistas.

Découvrez l'interview d'Aurore (45 ans). Cette pianiste parisienne avait remporté la compétition sur le thème "Moderne avec un chapeau pour un mariage".

Heureuse d'avoir été contactée pour la 1000e ?

Quel honneur ! Je leur ai demandé s'ils n'en avaient pas marre de me donner 1000 euros (rires).

Comment était l'ambiance avec les filles ?

Les filles étaient super sympas. J'avais même deviné par hasard deux d'entre elles. Avant de les rencontrer, j'ai cité les candidates que je redoutais le plus, que j'avais trouvées stylées lors de leurs premiers passages, et c'était Grace et Nicole. Quand je les ai vues en défilant, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Sinon, c'était beaucoup plus bienveillant que ma première participation. Je pense que c'est parce qu'il y avait plus de niveau. Curieusement, quand les filles sont plus à l'aise, elles sont tout de suite plus sympas. La première fois, il y a une candidate qui m'avait dit que j'avais un look BCBG et que je m'habillais trop jeune. J'avais eu des petites remarques sur mon âge.

Pourquoi les candidates sont-elles méchantes entre elles ?

Je pense que maintenant malheureusement, les jeunes femmes ont intégré l'idée qu'en faisant un clash, un buzz, on devient connu. Je trouve que cela démontre quelque chose de pas du tout bien pour notre société. Mais souvent, les filles qui sont méchantes ne sont quand même pas celles qui volent très haut et puis il y a du montage, il ne faut pas être dupe non plus.

Comment s'est passé votre shopping ?

C'était top mais si vous voulez un scoop, j'étais enceinte et je ne le savais pas. J'étais enceinte d'un mois et demi et du coup j'étais grosse et je ne comprenais pas pourquoi je ne rentrais dans rien par rapport à la première fois. J'étais crevée, je me traînais, il fallait courir partout, j'étais essoufflée. J'ai un peu galéré pour trouver une tenue et puis je n'ai pas eu le coup de coeur pour une boutique.

Voyez-vous souvent Cristina Cordula pendant le tournage ?

Elle n'est pas là, elle n'a pas que ça à faire. Mais on le sait, c'est comme ça. On la voit à la finale, elle est gentille et accessible et très pro. Elle est magnifique en vrai, il faut le dire ! Mais sinon elle vient pour animer une émission de télé, elle n'est pas là pour se faire des copines, elle fait bien son job et voilà.

Votre icône mode ?

Mademoiselle Catherine Deneuve, que j'ai eu le bonheur de rencontrer et de côtoyer. Vous lui mettez un sac poubelle, je peux vous dire qu'elle a 1000 fois plus de classe que n'importe quelle instagrameuse.

