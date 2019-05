Austin Jones : Le youtubeur condamné à 10 ans de prison pour pédopornographie

Enfin condamné. Il y a quelques années, Austin Jones, star sur YouTube, marquait l'actualité en raison de ses demandes spéciales à ses jeunes fans - dont certaines étaient mineures. Il leur demandait de se filmer en train de twerker, puis de lui envoyer ces vidéos. Le musicien avait 24 ans à l'époque. Il a ainsi été condamné vendredi 3 mai 2019 à 10 ans d'emprisonnement pour pédopornographie et pour "avoir incité plusieurs mineures, certaines âgées de 14 ans à peine, à produire des vidéos sexuellement explicites", précise le ministère de la Justice américain.

Son procédé avait choqué. Il forçait des filles - parfois mineures - à lui envoyer des vidéos explicites, leur disant quoi porter ou comment danser. Austin Jones, 26 ans, se servait de sa notoriété pour faire pression sur ces jeunes filles et les inciter à lui envoyer des images dénudées. Il leur demandait de "prouver qu'elles étaient ses plus grandes fans" et qu'il pourrait les aider à avoir plus de followers sur Instagram et devenir mannequin. Des faits qu'il a admis lors de son procès, en février 2019, où il a plaidé coupable.

Austin Jones avait été condamné à une peine minimale de cinq ans d'emprisonnement et à une peine maximale de deux décennies. Les procureurs ont finalement requis une peine de 11 ans ferme, selon le communiqué du ministère de la Justice. Il est rare qu'un youtubeur soit condamné pour ces faits, qui sont malheureusement courants. La condamnation d'Austin Jones est donc une grande victoire pour les victimes et leurs familles. "La production et la réception de pornographie mettant en scène des enfants sont des infractions extrêmement graves qui menacent la sécurité de nos enfants et de nos communautés", a déclaré l'avocate des victimes, Neff Welsh.

Austin Jones avait déjà réagi à l'affaire lorsque le scandale avait éclaté, publiant une vidéo d'excuses sur sa chaîne YouTube. "Rien n'est jamais allé plus loin que du twerk dans des vidéos. Il n'y a jamais eu de contact physique", avait-il assuré. Austin Jones était célèbre pour ses vidéos de reprises de chansons et multipliait les concerts aux États-Unis.