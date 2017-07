Austin Nichols (Frères Scott) largué par Chloé Bennet : elle l'a déjà remplacé !

Clap de fin pour le couple que formaient Austin Nichols et la belle Chloe Bennet. Selon les informations exclusives du site JustJared, celle qui incarne Daisy Johnson dans la série Marvel : Les Agents du SHIELD et l'ancien interprète de Spencer Monroe dans The Walking Dead ont mis un terme à leur idylle, il y a quelques semaines.

"Ils ont toujours énormément d'amour et de respect l'un pour l'autre, mais après quatre ans passés ensemble, ils ont pris des chemins différents. Chloe et Austin ont décidé se séparer il y a un mois. Il n'y a aucune rancoeur entre eux", rapporte-t-on sur le site américain.

Austin Nichols, révélé par le rôle de Julian Baker dans Les Frères Scott, et la pétillante brunette de 25 ans s'étaient rencontrés sur le tournage de la série les Agents du Shield, courant 2013, et ne s'étaient plus quittés depuis. En revanche, Chloe et Austin n'étaient plus apparus publiquement ensemble depuis le 29 avril dernier, date à laquelle ils avaient assisté au dîner des correspondants organisé à la Maison Blanche, à Washington.

L'actrice et chanteuse, qui a incarné Hailey dans la première saison de la série Nashville, n'a en tout cas pas perdu de temps pour se remettre de leur rupture.

En témoignent de très récentes photos publiées sur le site du Daily Mail, Chloe Bennet s'est déjà recasée avec le célèbre youtubeur américain Logan Paul. Les deux tourtereaux ont été surpris en train de s'embrasser à pleine bouche lors de romantiques vacances à Hawaï. C'est Austin Nichols qui va être ravi de découvrir le pot aux roses !

