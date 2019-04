Avicii : Alcoolique avant sa mort, il souffrait de pancréatite aiguë

Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, s'est suicidé le 20 avril 2018. Un an après la mort du DJ, ses fans apprennent de nouvelles informations sur son état de santé. Il souffrait de pancréatite aigüe à cause de sa dépendance à l'alcool et avait subi une opération.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook