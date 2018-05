Avicii : Sa famille révèle les détails de son enterrement

Le 20 avril 2018, le DJ suédois était retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Mascate, la capitale du Sultanat d'Oman où il était venu passer des vacances. Plus d'un mois après son décès, sa famille et ses proches s'apprêtent à lui faire leurs adieux lors de funérailles organisées dans la plus stricte intimité.

Comme le révèle le communiqué publié par le site Variety ce 22 main, Avicii (Tim Bergling de son vrai nom) sera inhumé au cours d'une cérémonie en comité restreint : "Il y a eu beaucoup de sollicitations en ce qui concerne les arrangements funéraires pour Tim Bergling, connu par ses fans sous le nom d'Avicii. La famille Bergling vient de confirmer que les funérailles seront privées, en présence des personnes qui étaient proches de Tim. Elle demande aux médias de respecter leur volonté. Il n'y aura pas d'autre précision." Sa dernière petite amie, Tereza Kacerova, accusée d'être en partie responsable de son décès, sera-t-elle présente ? Rien n'est moins sûr.

Il voulait trouver la paix

Après plusieurs semaines de doute, il est aujourd'hui certain que le jeune DJ de 28 ans s'est suicidé. L'auteur de Wake Me up se serait entaillé les veines avec un éclat de verre alors même que son frère était dans un avion pour le ramener d'urgence auprès des siens. Il serait malheureusement arrivé deux heures trop tard.

Avicii souffrait de dépression et d'une sévère addiction à l'alcool depuis de longues années. Après avoir été opéré de la vésicule biliaire et de l'appendice en 2014, il avait annoncé vouloir arrêter les performances live deux ans plus tard, invoquant des raisons de santé. Dans un précédent communiqué publié quelques jours après sa mort, sa famille tentait d'expliquer son geste : "Notre cher Tim était un chercheur, une âme artistique fragile qui recherchait des réponses à des questions existentielles. C'était un perfectionniste qui voyageait, travaillait dur, sur un chemin qui l'a conduit dans une situation de stress extrême. (...) Il ne pouvait plus continuer. Il voulait trouver la paix."