Avril Lavigne amoureuse : Un nouvel homme dans la vie de la rockeuse

"Avril est dans une excellente forme, en ce moment. Sa guérison se passe bien et elle est de plus en plus forte. Elle a plus d'énergie et s'est mise à faire du sport", ajoute la source d'E! News concernant Avril Lavigne. La rockeuse de 32 ans soigne sa maladie de Lyme et s'est visiblement remise de son divorce à un autre artiste, le leader du groupe Nickelback, Chad Kroeger.