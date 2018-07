Axelle Laffont, 47 ans : En string et topless pour soutenir les Bleus

C'est une manière de supporter comme une autre. À l'instar de millions de Français, Axelle Laffont est derrière les Bleus de l'équipe de France ce dimanche 15 juillet 2018 pour la finale de la Coupe du monde 2018 face à la Croatie. Et pour apporter son soutien sans faille aux tricolores, la belle de 47 ans a publié une drôle de photo via Instagram.

"On attend la Finale...", écrit-elle en légende d'une photo où on la voit de profil, seulement vêtue d'un string blanc, et les seins nus. Le cliché en noir et blanc, sexy et sensuel à souhait, a été pris par Gilles-Marie Zimmermann, et la jeune maman mentionne également Playboy.

En commentaires, les internautes n'hésitent pas à être élogieux. "Vous être très belle", "La plus jolie de toutes", "Si tu encourages les bleus comme ceci une certitude la victoire sera large", "En tenue décontractée" ou encore "moi je trouve que tout est parfait pour une Milf", référence au film réalisé par Axelle Laffont sorti en mai dernier. "Avec une supportrice comme toi on va tout gagner!", écrit même Laurie Cholewa, la miss ciné de Canal+.