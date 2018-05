Axelle Laffont : Comment elle a protégé sa fille Mitty de ses scènes de sexe...

Mercredi 2 mai 2018 sort sur les écrans le film MILF, de et avec Axelle Laffont. La comédienne de 47 ans y fait jouer sa propre fille Mitty, âgée de 12 ans. Si elle confesse être heureuse d'avoir travaillé avec elle, la star ne cache pas qu'elle reste vigilante par rapport à la dureté du métier. Quant au tournage de son film, elle fait une amusante confidence...

Interrogée par le magazine Gala, Axelle Laffont s'est exprimée sur sa fille Mitty, née de sa relation passée avec le réalisateur Serge Hazanavicius, qui joue son propre enfant dans MILF. "Elle adore ça. Elle est très douée [elle avait déjà joué dans la série de sa maman Addict, sur Canal +, ndlr]. Elle a été très demandée, depuis, mais j'ai un peu calmé le jeu. Je pense qu'elle est trop jeune pour vivre ce métier. Dans le film, elle était sous ma surveillance, c'est différent", confie-t-elle. Et la comédienne et réalisatrice d'expliquer que sa fille a pu voir sa performance dans MILF une fois le montage terminé. "Oui, mais je mettais mes mains devant ses yeux pendant les scènes les plus explicites. Je pense qu'elle aurait du mal à les assumer", dit-elle.

Axelle Laffont, qui donne la réplique à Marie-Josée Croze et Virginie Ledoyen, ajoute toutefois que sa fille fait preuve de beaucoup de maturité... "Mais, maman, je sais quand même faire la différence entre la fiction et la réalité !", lui aurait-elle dit.

L'interview d'Axelle Laffont à retrouver dans Gala en kiosques depuis le 28 avril 2018.

Thomas Montet