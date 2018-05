Axelle Laffont et sa fille : Ce qui la "stresse au plus haut point" pour Mitty

Telle mère, telle fille. À 12 ans à peine, Mitty (12 ans) marche dans les pas de sa maman Axelle Laffont, qui vient de sortir MILF, son premier premier long métrage en tant que réalisatrice. Régulièrement présente sur les tapis rouges à ses côtés, la toute jeune adolescente, dont le papa est également réalisateur et acteur (Serge Hazanavicius), veut elle aussi jouer la comédie. C'est donc tout naturellement que sa mère lui a proposé un rôle.

"Oui, c'est ma fille qui joue ma fille dans le film", confirme la jolie cinéaste de 47 ans au micro de Purepeople. Et le choix a été vite fait, puisqu'il s'agit d'un parfait compromis entre les désirs de Mitty et sa volonté de veiller sur sa progéniture. "Il se trouve que j'ai une petite fille qui baigne là-dedans, qui adore ça. Donc plutôt que de la voir courir les castings, ce qui me stresse au plus haut point, comme elle en a très envie, qu'elle est en demande et qu'elle est très talentueuse, je la fais jouer dans mes propres trucs, assure la maman-louve. Elle avait joué dans ma mini-série Addict où elle avait beaucoup de texte, et là elle est venue sur ce film. Elle m'a dit 'je fais que de la figuration', elle était frustrée de ne pas avoir de texte."

À écouter Axelle, Mitty "est très douée" et veut évoluer. La diriger et l'avoir sur ses propres tournages lui permet d'éviter "qu'elle fasse trop ailleurs pour le moment", et "ça permet de calmer un peu ses ardeurs" !