Axelle Laffont et Virginie Ledoyen, MILF sexy face à de jeunes beaux gosses

Après son très réussi one-woman show HyperSensible, Axelle Laffont est passée derrière la caméra pour réaliser son premier long métrage. Intitulée MILF, cette comédie sortira le 2 mai et vient de dévoiler sa toute première bande-annonce.

Référence à son titre, MILF (Mother I'd like to fuck, ce qui équivaut en français à Mère que j'aimerais baiser) aborde le sujet du temps qui passe, le rapport aux corps et les écarts d'âges. Déconstruire pour mieux rire sur ce sujet mettant en scène des femmes d'âge mûr accostées par de jeunes hommes qui fantasment sexuellement sur elles.

MILF suit trois femmes, Cécile, Sonia et Élise, campées par Virginie Ledoyen, Marie-Josée Croze et Axelle Laffont elle-même. Ces trois amies d'enfance se rendent dans le Sud de la France pour accompagner l'une d'elles, qui désire vendre sa maison. Pendant ces quelques jours, elles deviennent la cible de trois jeunes gens, pour qui trois femmes seules, approchant la quarantaine, sont bien plus séduisantes que les filles de leur âge. Des relations sentimentales, sexuelles ou sensuelles se créent avec ces garçons, qui pourraient presque être leurs fils !

Wael Sersoub, Matthias Dandois et Victor Meutelet (que l'on a pu voir dans Clem) complètent le casting côté jeunes beaux gosses devant la caméra d'Axelle Laffont. L'ex-miss météo de Canal+ et fille de Patrice Laffont est également la scénariste de ce film aux côtés de Lilou Fogli (la chérie de Clovis Cornillac)