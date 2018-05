Axelle Laffont, "milf", a "vécu 3 ans et demi avec quelqu'un de 16 ans de moins"

Trois amies d'enfance partent dans le Sud vider la maison de l'une d'entre elles afin de la vendre. Pendant ces quelques jours, elles vont devenir les cibles privilégiées de trois jeunes hommes, pour qui ces femmes seules, approchant la quarantaine, sont bien plus séduisantes que les filles de leur âge... Cécile, Sonia et Elise découvrent avec bonheur qu'elles sont des MILF ! Tel est le pitch de MILF, la comédie de et avec Axelle Laffont – dont c'est le premier long métrage en tant que réalisatrice. Elle y donne la réplique à Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze.

En marge de la sortie, nous avons rencontré le sympathique et charmant trio à qui nous avons notamment demandé si elles avaient déjà vécu (ou pourraient vivre) une telle situation. Sans fard, Axelle Laffont (47 ans) n'a pas hésité à répondre que oui, elle avait déjà été une MILF (Mother I'd Like to Fuck, littéralement "mère que j'aimerais b***er") et plus encore. "J'ai vécu trois ans et demi avec quelqu'un de seize ans de moins, donc je connais bien le sujet, a-t-elle reconnu sans nommer l'homme qui a partagé sa vie. Quand je me suis séparée du père de ma fille, qui pour le coup était plus vieux que moi, je me suis fait draguer, à ma grande surprise, par des garçons de moins de 30 ans. Et honnêtement, ce n'était pas du tout un truc qui m'attirait spécialement. Il se trouve qu'à un moment, tu te dis, quitte à vivre des expériences, je vais aussi vivre celle-là. Et un jour, je suis tombée amoureuse. C'était complètement par hasard."

Il était hyper conformiste

Si cette histoire d'amour "a bien servi à alimenter ce film" pour Axelle Laffont, Marie-Josée Croze a elle aussi acquiescé. "J'ai vécu des histoires avec des plus jeunes et aussi des plus âgés que moi. La vie est remplie de rencontres, et quand on n'est pas quelqu'un de stéréotypé dans sa tête – je déteste mettre des gens dans des cases – forcément j'ai été attirée, on s'est attiré... C'est arrivé deux fois avec des garçons beaucoup plus jeunes que moi", philosophe l'actrice a 48 ans, avant de détailler que "le dernier était plus vieux dans sa tête" qu'elle et "était hyper conformiste", ce qu'elle n'aurait pu imaginer chez un homme plus jeune qu'elle.

Quant à Virginie Ledoyen, ex d'Arié Elmaleh notamment, elle révèle qu'elle n'a jamais eu d'histoire avec des jeunes hommes. "Mais ça pourrait m'arriver, assure la belle de 41 ans. L'amour c'est mystérieux, on ne sait jamais pourquoi on est avec quelqu'un. Mais dans l'absolu, cela pourrait peut-être m'arriver."