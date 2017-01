Axelle Laffont : Sexy en bikini, anniversaire de sa fille... Des vacances au top

Après une belle année passée sur les routes de France pour défendre son spectacle HyperSensible pour lequel nous l'avions rencontrée au Festival de Cannes en mai, Axelle Laffont a choisi de passer le Nouvel An loin de la France. L'humoriste originaire de Marseille s'est en effet envolée direction Los Angeles, pour passer quelques jours de farniente en compagnie de sa fille Mitty. Les deux complices n'ont pas manqué de fêter ces retrouvailles à deux loin de l'agitation parisienne.

Axelle Laffont et sa jolie petite fille ont ainsi fêté le passage en 2017 dans la Cité des anges, où elles ont profité du soleil californien. Sur Instagram, la fille de Catherine Molinaro et de Patrice Laffont a posté plusieurs clichés de ses vacances. On peut ainsi l'admirer en bikini, affichant son corps svelte et doré par le soleil, voir qu'elle a fait un petit séjour entre les murs du luxueux Bel Air (l'un des hôtels les plus fameux de L.A.) et découvrir le visage ravissant de sa fille, fruit de son amour révolu pour Serge Hazanavicius. La petite demoiselle – présente sur Instagram mais en compte privé – a d'ailleurs fêté son 11e anniversaire en Californie, ce qui lui a valu une belle déclaration d'amour de la part de sa maman.