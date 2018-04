Axelle Laffont : Une MILF irrésistible avec sa fille et Virginie Ledoyen

Axelle Laffont est devenue maman de la jolie Mitty le 4 janvier 2006. Elle a depuis adopté le statut de MILF et elle en a même fait un film. La petite Mitty a pu voir le résultat en avant-première, au côté de sa maman actrice et réalisatrice et de ses partenaires, Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze.

MILF raconte l'histoire de trois femmes, Élise, Cécile et Sonia, interprétées par Axelle Laffont, Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze. Ces trois amies d'enfance se rendent dans le Sud de la France pour accompagner l'une d'elles, qui désire vendre sa maison. Pendant ces quelques jours, elles attirent l'attention de trois jeunes hommes, pour qui trois quadras sont nettement plus séduisantes que les filles de leur âge.

Les héroïnes du film ont naturellement assisté à leur avant-première ! L'événement s'est déroulé ce mardi 17 avril au cinéma Gaumont Opéra, dans le 9e arrondissement de Paris. Axelle Laffont s'y est même rendue avec sa fille de 12 ans, Mitty, née de sa relation passée avec Serge Hazanavicius.

Frédérique Bel, Julie Judd, Agathe de la Fontaine et l'épouse de Clovis Cornillac, Lilou Fogli, étaient également de la partie. Elles ont ensuite fêté la sortie imminente du film au Buddha Bar, dans le 8e arrondissement, au cours d'une sympathique after party.

MILF, réalisé avec Axelle Laffont, sort en salles mercredi 2 mai.