Axelle Lemaire : Mère, secrétaire d'État, candidate ? "Je dois faire un choix"

Après deux années au gouvernement, au poste de secrétaire d'État chargée du Numérique et de l'Innovation, Axelle Lemaire a décidé de donner sa démission au président de la République, François Hollande. Souhaitant s'engager dans la campagne de Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste, elle ne pouvait pas cumuler toutes les casquettes...

Le dernier est né lorsque j'étais en fonction

Interrogée sur sa décision dans les pages de Libération, Axelle Lemaire s'est expliquée avec franchise. "Aujourd'hui, faire une campagne éclair alors que le moment, avec le Brexit, est historique, c'est impossible. Par ailleurs, je suis mère de trois enfants en bas âge. Le dernier est né lorsque j'étais en fonction [en janvier 2016, ndlr]. Alors non, tout cela ce n'est pas compatible. Je dois faire un choix. En toute transparence et en toute clarté : je quitte le gouvernement. A ce poste, j'ai toujours essayé d'être entière. Si je suis là, c'est pour agir. Je pense avoir rempli ma mission au gouvernement. Je serai désormais plus utile en dehors du gouvernement qu'à l'intérieur", dit-elle.

Axelle Lemaire (42 ans) a également dévoilé sans langue de bois, ce qu'elle s'apprête à faire dans les prochains jours. "Mes cartons. Voir individuellement les membres de mon équipe et... emmener mon bébé au parc", raconte-t-elle.

Le candidat capable de proposer ce projet alternatif...

La secrétaire d'État, également maman de Gaspar (11 ans) et Zélie (5 ans), a bien raison de profiter de sa famille maintenant qu'elle a rendu son tablier. Cependant, cela n'empêche qu'elle compte bien se montrer active sur le terrain. En premier lieu, pour soutenir Benoît Hamon, candidat actuellement le mieux placé à gauche et qui a été rejoint par Yannick Jadot, le candidat écologiste qui a renoncé à sa candidature. "Pour moi, Benoît Hamon, parce qu'il a de l'humilité dans son approche, une ambition dans son projet et une authenticité, est le candidat capable de proposer ce projet alternatif de construction de l'avenir. Je m'y retrouve", clame-t-elle.

Axelle Lemaire, qui est franco-canadienne, va aussi mener sa propre campagne puisque, après l'élection présidentielle, se tiendront les législatives. Elle est candidate à la députation des français de l'étranger dans la circonscription qui compte l'Irlande, le Royaume-Uni, les pays scandinaves et les pays baltes.

Thomas Montet