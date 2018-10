Axelle Parker, "femme de" Tony : "On s'imagine que je n'ai rien à faire..."

Axelle Parker n'est pas qu'une "femme de" avec un joli minois, qu'on se le dise ! Dans un entretien accordé cette semaine à Paris Match au côté de son époux Tony Parker (le basketteur vient de faire sa rentrée au sein de sa nouvelle équipe, les Hornets de Charlotte, après 17 saisons et quatre titres NBA chez les Spurs de San Antonio), l'ex-journaliste et maman des adorables Josh (4 ans) et Liam (2 ans) a évoqué l'image qu'elle pouvait avoir en tant qu'épouse d'un des basketteurs les plus doués de sa génération.

Devenue "conseillère en image", Axelle Parker est réputée pour ses activités philanthropes et militantes, elle qui défend la cause des femmes notamment au travers de l'association qu'elle a cofondée, Les Lumineuses, qui promeut la performance féminine. Sur cette étiquette de "femme de" qui lui est parfois rattachée, la jeune femme a un avis ferme : "En tant que 'femme de', on s'imagine toujours que je n'ai rien à faire. Ce statut ne me définit absolument pas ! C'est extrêmement important de travailler. J'ai grandi seule avec mon frère et une mère forte et solide. Après le travail, comme elle, je m'occupe de mes enfants. Bain, dîner puis coucher", a-t-elle confié.

Une militante et businesswoman investie

Elle révèle par ailleurs qu'elle s'apprête à ouvrir un "spa médical, avec coach sportif, nutritionniste et esthéticienne" en novembre prochain. Restée à San Antonio au domicile familial avec ses garçons, elle entend rendre régulièrement visite à Tony Parker, installé dans un appartement à Charlotte (Caroline du Nord) pour la saison de basket. "C'est la première fois que nous sommes séparés. Avec les enfants, nous ferons les allers-retours tous les dix ou quinze jours", a-t-elle glissé.

Sept ans après sa rencontre avec TP, qu'elle a épousé en 2014 et avec lequel elle forme un couple fusionnel, Axelle (née Francine) n'en revient toujours pas de la "chance" qu'ils ont eu de s'être rencontrés. C'était à New York en mai 2011. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. "J'ai vraiment besoin de mon temps avec Tony, on adore être ensemble. Plus les années passent, plus on apprécie nos moments à deux. C'est un mari très attentionné, qui pense toujours à la carte, au SMS gentil. Hier soir, au restaurant, nous nous sommes encore dit à quel point nous avons eu de la chance de nous être rencontrés !", a-t-elle tendrement conclu.

Retrouvez l'intégralité de l'entretien d'Axelle et Tony Parker dans le magazine Paris Match en kiosque le 31 octobre 2018