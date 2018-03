Axelle Red : Cette chose "pas très hygiénique" qu'elle aime "renifler"...

Alors qu'elle sort un nouvel album intitulé Exil, le 16 mars, Axelle Red se confie dans les pages du Parisien Week-end. La chanteuse belge, qui a récemment fêté ses 50 ans, a notamment levé le voile sur une passion très étrange...

Dans la section Les Inavouables, elle se confie sur ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas et déclare : "Ce n'est sans doute pas très hygiénique, mais j'adore renifler les oreilles de mon chien pendant de longues minutes." Axelle Red, consciente que ce n'est pas banal, tente de s'expliquer sur ce qui l'attire dans cette démarche. "Je ne saurais pas vous décrire cette odeur, elle me fait un bien fou. Prendre mon chien dans mes bras me donne de l'énergie pour toute la journée. Je le faisais avec mes enfants, avant, mais ils sont ados, ils ne se laissent plus faire !", a-t-elle ajouté.

Axelle Red est la maman de trois filles : Janelle (18 ans), Gloria (14 ans) et Billie (12 ans), qu'elle a eues avec son mari Philip Vanes.

Thomas Montet

L'interview intégrale d'Axelle Red à retrouver dans Le Parisien Week-end, en kiosques dès le 9 mars 2018.