Aya Nakamura cambriolée : 50 000 euros de butin dérobés !

Gros coup dur pour la star de la chanson Aya Nakamura. La chanteuse de 23 ans a aujourd'hui même été victime d'un cambriolage comme l'annonce le site de Closer.

Lundi 1er avril, au lendemain de son concert à l'Olympia, le domicile de la chanteuse du tube Djadja, situé en région parisienne, a été cambriolé en son absence. Et les voleurs ne sont pas repartis les mains vides puisque le préjudice a été estimé à pas moins de 50 000 euros.

C'est le compagnon d'Aya Nakamura qui a constaté l'effraction en rentrant chez eux. C'est en brisant une vitre de la porte-fenêtre que les voleurs se sont introduits dans le quatre-pièces de 90 m² situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Ils sont ensuite ressortis par la fenêtre d'une des chambres de l'appartement.

De nombreuses affaires de la star nommée aux Victoires de la musique 2019 dans les catégories Album de musiques urbaines avec Nakamura et Chanson originale avec Djadja, ont disparu. On sait notamment que des vêtements et des accessoires de grandes marques ont été dérobés, ainsi que des bijoux.

Closer précise enfin que l'enquête devrait rapidement progresser grâce à la présence de caméras de vidéosurveillance situées aux abords de l'immeuble.